AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 AKS sınav sonuçlarında
AKS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 yılında 26 Temmuz’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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AKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Adaylık Kaldırma Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. 2020 yılında AKS 26 Temmuz’da gerçekleştirildi. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların kaç gün içerisinde yayımlanacağını duyurdu. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. İşte AKS sonuç tarihi…
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz’da yapıldı.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır. c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.