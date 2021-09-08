AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AKS 2021 sonuçları bekleniyor

AKS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül’de yapıldı. AKS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edileceği bildirildi.