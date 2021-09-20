AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AKS 2021 sınav sonuçları gözler MEB'te

AKS sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül’de düzenlendi. AKS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edileceği duyurulmuştu. İşte detaylar