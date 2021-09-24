AKS sonuçları açıklandı mı? AKS sınav sonuçları için MEB’den 15 gün açıklaması
AKS sonuçları, sınava giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. AKS sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 yılında 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlamaya çalıştılar. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum ve detaylar
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AKS sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Covid 19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül’de yapıldı. AKS sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde ilan edileceği duyurulmuştu.
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AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Henüz sınav sonuçları açıklanmadı.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
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Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.