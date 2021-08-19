AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak? Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? MEB'den Ek Süre açıklaması!
AKS sınav tarihi için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı kılavuz bilgileri ile sınav ücretini yatıracak olan adaylara ek süre verildi. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olan 140 TL'yi kılavuzda belirtilen banka hesaplarına yatıracaklar. Tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması beklenen ancak eylül ayına ertelenen söz konusu sınav ek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. Peki, AKS sınav ücreti ne zamana kadar yatırılacak? İşte, AKS sınavı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Adaylık Kaldırma Sınavı ücreti ve sınav tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) ücretinin ödeneceği son gün ile ilgili duyuru yayınlandı. AKS sınavı için para yatıramayan aday öğretmenler için 19 Ağustos 23:59'a kadar ek süre verildi. 2021 AKS takvime göre 05 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
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AKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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ADAYLIK KALDIRMA SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 19 Ağustos 23:59'a kadar yatıracaklar.
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Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak zorundadır. 25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır.
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Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.