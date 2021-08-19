AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak? Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? MEB'den Ek Süre açıklaması!

ADAYLIK KALDIRMA SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILACAK? Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 19 Ağustos 23:59'a kadar yatıracaklar.