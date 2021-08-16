AKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? AKS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih
25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yazılı duyuruya göre, AKS eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Peki, AKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? AKS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih
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1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesi ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 30.07.2021 tarihli ve E-20299769-20-28756021 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır. Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav (AKS) 05 Eylül 2021 Pazar Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.
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Tek oturum olarak yapılacak olan AKS 120 dakika sürecektir. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
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AKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLACAK?
Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek 27 Ağustos 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresindeyayımlanacaktır.
Ayrıca Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvurualınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecektir.
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SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır. Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15) 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ) 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30) 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 5 d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme