AKS (Adaylık Kaldırma) sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB son dakika açıklaması bekleniyor
AKS sınav sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. 26 Temmuz tarihinde gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınavı 2020 sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından MEB'in www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. MEB'de görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için düzenlenen sınavın sonuçları için gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2020 AKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Adaylık Kaldırma Sınavı 81 il merkezinde 26 Temmuz Pazar günü tamamlandı. 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılacak olan AKS sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınavın üzerinden geçen sürenin ardından, adaylar AKS sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığını beklemeye başladı. Takvime göre AKS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacak.
2
Abone Ol
AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz’da yapıldı.
Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
3
Abone Ol
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
4
Abone Ol
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.