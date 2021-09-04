AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) saat kaçta? AKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AKS sınav bilgileri
Ertelenen AKS'nin (Adaylık Kaldırma Sınavı) için geri sayım sürüyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte AKS süresi ve saatini araştırmaya başlayan adaylar, bir yandan da AKS sınav giriş belgesini edinmeye çalışıyor. AKS sınav giriş belgesi, sınav anında bulundurulması zorunlu tutulan belgelerden biri. Peki, AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) saat kaçta? AKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AKS sınav bilgileri
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Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleşecek. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) saat 10:00’da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek.
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Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav iriş belgesi düzenlendi, 27 Ağustos 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresindeyayımlandı Ayrıca Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvurualınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecektir.
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AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içindewww.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) 1. Eğitim öğretimin planlanması 2. Öğrenme ortamları 3. Sınıf yönetimi 4. Öğretim yöntem ve teknikleri 5. Ölçme ve değerlendirme Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)