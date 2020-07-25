AKS (Adaylık Kaldırma) sınavı ne zaman ve saat kaçta? MEBBİS AKS sınav giriş yeri sorgulama

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.



b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.



c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.



ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.



d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucundasoru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyledeğerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yenidenhesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



