AKS (Adaylık Kaldırma) sınavı ne zaman ve saat kaçta? MEBBİS AKS sınav giriş yeri sorgulama
AKS sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler için Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Sınava başvuru şartlarını karşılayarak sözleşmeli/kadrolu öğretmenlerin katılacağı söz konusu sınavda, AKS sınav giriş yerleri MEBBİS sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, AKS (Adaylık Kaldırma) sınavı ne zaman ve saat kaçta? İşte, MEBBİS AKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek olan Adaylık Kaldırma Sınavı 26 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. 2020 AKS sınavı 120 dakika sürecek ve adaylar en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak. AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
2
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2020 AKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelen AKS sınavı, 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Pazar günü saat 14.00’te başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları gerekmektedir.
3
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Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
4
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AKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için sınav giriş belgesi düzenlenecek, 17 Temmuz 2020 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak, sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecek.
Sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, sınav giriş belgesinde yer alan sınav merkezinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.
c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucundasoru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyledeğerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptalinekarar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yenidenhesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.