AKS 2021 sonuçları açıklandı mı? AKS sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 15 gün detayı heyecan yarattı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Güncellenen takvim doğrultusunda AKS, 5 Eylül tarihinde yapıldı. Sınavın üzerinden 15 günden fazla süre geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. Peki, AKS 2021 sonuçları açıklandı mı? AKS sonucu nasıl, nereden öğrenilir?
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1
Yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiye göre AKS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
2
AKS sınavı için değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
3
MEB bünyesinde gerçekleşen diğer sınavların sonuçları gibi adaylar, AKS sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurular sayfasını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.
4
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde;soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyledeğerlendirmeye dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır