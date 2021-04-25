Akrep Dolunayı ne zaman? Akrep Dolunayının burçlara etkisi
Akrepteki dolunay ile birlikte Venüs'ün burçlardaki etkisi de artacak. Dolunay, ülkemizin 5.evinde gerçekleşeceğinden sosyal yaşam kısıtlanması daha net bir hal alacak. Peki, Akrep Dolunayı ne zaman gerçekleşecek? Akrep Dolunayının burçlara etkisi
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Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.
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27 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın etkisi tüm hafta sürecek ve çevremizdekilerle ilişkilerimizi olumlu etkileyecek.
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Astrolog Diçer Güner, "Akrep burcunda dolunay: Özgürlük mücadelesi" başlıklı yazısında 27 Nisan tarihli dolunayın burçlar üzerindeki etkisini paylaştı. "Güzel haberler alabiliriz, finansal konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. " ifadelerini kullanan Güner, şunları Dolunayın burçlar üzerindeki etkisini şu cümlelerde aktardı:
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Salı günü Akrep burcunda bir dolunay meydana gelecek ve etkileri hafta boyunca hissedilecek. Bu dolunay Yengeç burcunda seyahat eden Mars’tan destek alıyor. Ailemizden, çevremizden, komşularımızdan duygusal açıdan destek görebiliriz. Ancak Satürn’le olan sert açı birtakım isteklerimizin kısıtlanacağını, özgürlükle ilgili konularda sorun yaşanabileceğini gösteriyor. Otorite figürleriyle ilişkilerde çatışmalar, ani kopmalar, ayrılıklar olabilir. Perşembe günü Güneş’le Uranüs birlikte hareket edecek. Bugün özgürlüklere ve sürpriz gelişmelere açık olma günü. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın, size yük gelen ne varsa hızla uzaklaşın. Cuma günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Romantik yakınlaşmalar, yazışmalar, güzel sözler duymak mümkün, yaratıcı işlerle ilgilenmek için de harika fırsat. Cumartesi ve pazar günüyse Merkür’le Plüton arasındaki güçlü etkileşimle, derin araştırmalara dalabilirsiniz. İkna gerektiren konularda güç sizden yana olacak. YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ