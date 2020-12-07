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Televizyon
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 17:09 | 

Akrep dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İşte Akrep dizisiyle ilgili detaylar...

Yeni dizi Akrep ile ilgili detaylar belli oldu. Tanıtımları ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Akrep dizisinin yayın tarihi açıklandı. İddialı dizinin başrollerinden birini Kırmızı Oda dizisindeki Meliha karakteriyle sosyal medyaya da damga vuran Evrim Alasya canlandıracak. Peki, Akrep dizisi ne zaman başlayacak? Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

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Star’ın yeni dizisi Akrep’in yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep, 11 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Star’da seyircisiyle buluşacak.

2AKREP OYUNCU KADROSU
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AKREP OYUNCU KADROSU

Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz ve Demet Gül yer alıyor.

3AKREP DİZİSİ KONUSU
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AKREP DİZİSİ KONUSU

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor.

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