AKM’nin 82 yıllık serüveni: Ne yangınlar, ne bakanlar gördü...

Lütfi Kırdar’ın hayatını anlatan “Efsane Vali” adlı kitabın yazarı Olcay Soğuk’a göre Kırdar’ın 5.5 milyona bitirmeyi planladığı bina için yıllar içinde 75 milyon lira harcanmıştı. Önce “İstanbul Kültür Sarayı” adıyla faaliyete geçti. Ancak 27 Kasım 1970’te çıkan yangında bina kül oldu. 6 Ekim 1978’de “Atatürk Kültür Merkezi” adıyla tekrar açıldı. O günden itibaren de sanat faaliyetlerinin yanı sıra Taksim’de adres tarifi en kolay buluşma noktalarından biri oldu.