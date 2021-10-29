AKM nerede, nasıl gidilir? İşte dünden bugüne Atatürk Kültür Merkezi'nin tarihi ve özellikleri
Atatürk Kültür Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. TOKİ tarafından yenilenen ve 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açan AKM açılış etkinlikleri kapsamında çok sayıda opera, tiyatro ve konserlere ev sahipliği yapacak. Opera, bale, tiyatro, konser ve kongre amacı ile kullanılan AKM, ilk defa 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete girmişti. 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşarak yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin konumu açılışı ile gündeme geldi. Peki, AKM nerede nasıl gidilir? İşte Atatürk Kültür Merkezi'nin konumu ve özellikleri.
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AKM'nin nerede olduğu ve nasıl gidildiği açılış töreninin ardından öne çıkan başlıklardan oldu. AKM'nin Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Atatürk Kültür Merkezi, yeniden kapılarını sanatseverlere açtı. Yeniden inşa edilen AKM'de bugün 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor. AKM İstanbul Taksim Meydanı'nda yer alıyor.
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NEREDE?
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), İstanbul'da Taksim Meydanı'nda yer alıyor. Buraya çeşitli ulaşım yolları bulunuyor. Vatandaşlar metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının Taksim meydan durağında inerek binaya ulaşabilecek.
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AKM BİNASININ ÖZELLİKLERİ
Opera binası olarak 1946'da temeli atılan AKM, 1969'da tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan yapı, 1970'te çıkan yangında hasar gördü. Tadilatın ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978'de yeniden açıldı.
Uzun yıllar İstanbul'un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösteren ancak restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedilen yeni AKM'nin temeli, 2019'da atıldı. AKM'nin ikonik yapısı ve karakteristik özellikleri korunurken, eski AKM'de bulunan seramik sanatçısı Sadi Diren'in duvarı birebir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdiven de aslına sadık kalınarak yeniden inşa edildi. Yenilenen AKM'nin girişindeki çelik konstrüksiyonlu dev kürenin içinde opera salonu yer alıyor. Kürenin yapımında 15 bin özel seramik parça kullanıldı.
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İki bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip opera salonunda sahne mekaniği ve sistemlerinde son teknoloji kullanıldı. AKM’nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı. İkinci bölümde bulunan 805 kişilik tiyatro salonunun yanı sıra AKM'de, 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor.
Bina içerisinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, kültür sokağı, iki katlı kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.
AKM'nin "kalbi" olarak nitelendirilen opera binası ise 14 katlı ve 49 bin metrekarelik alana sahip.
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AKM içerisinde yapılan kültür sokağında; sanat galerisi, sinema, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon da bulunuyor.
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri de yer alıyor.
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ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TARİHİ
Mimar Feridun Kip ile mimar Rüknettin Güney tarafından projesi çizilen, 29 Mayıs 1946’da temeli atılan bina, ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamayınca 1953 yılında Bayındırlık Bakanlığına devredildi ve 1956’da mimar Hayati Tabanlıoğlu projesi ile inşaata devam edildi. Bina, 12 Nisan 1969’da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete girdi. Açılışta Ferit Tüzün’ün Çeşmebaşı Balesi ile Verdi’nin Aida Operası sahnelendi.
23 yılda tamamlanabilmiş olan İstanbul Kültür Sarayı binası, kısa bir süre sonra 27 Kasım 1970'te Arthur Miller’in Cadı Kazanı adlı oyun oynanırken çıkan yangında harap oldu. Yangında can kaybı olmadı ancak bina ile beraber IV. Murad adlı oyunun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirtilmiş eşyaların bir kısmı da yandı (IV. Murad'a ait bir kaftan, değerli bir Kur’an, IV. Murat’ı gösteren bir tablo). Yangının kaynağı tespit edilemedi.
Yangından sonra Hayati Tabanlıoğlu tarafından onarılan bina 8 yıl sonra 6 Ekim 1978 tarihinde ikinci kez açıldı. 2000'li yıllara kadar o haliyle hizmete devam etti.