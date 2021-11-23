Akkız kimdir, tarihte var mıdır? Destan dizisinde geçen Akkız hakkında bilgiler

AKKIZ KİMDİR?

Akkız'ın Türk tarihinde gerçekten yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Türk kadın savaşçı efsanelerinden ilham alınarak kurgulanan Destan dizisinde Akkız karakterine genç oyuncu Ebru Şahin hayat veriyor.



Dizide Akkız, 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.



