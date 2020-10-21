Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Yeni dizi Akıncı’nın ilk tanıtımı ekranlarda yer aldı. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı, ATV ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Peki, Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…
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Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı'nın atv ekranlarında yayınlanan teaser'ıyla diziden ilk görüntüler seyirci karşısına çıktı
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AKINCI OYUNCULARI
Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor. İkiliye kadroda; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
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Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.