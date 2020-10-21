Akıncı dizisi oyuncuları kimler? İşte Akıncı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı'nın atv ekranlarında yayınlanan teaser'ıyla diziden ilk görüntüler seyirci karşısına çıktı