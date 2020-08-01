Defne Samyeli setlere dönüyor

Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, şu sıralar çok yoğun olduğunu söyledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni bir diziyle setlere döneceğini açıklayan Samyeli, bu sene çok çalışacak.Defne Samyeli, “Konserler başlıyor, o yüzden keyfim yerinde. Televizyona yapılacak yeni bir diziyle setlere dönüyorum. Hem dizi hem televizyon programı hem de konserler derken, bu sene çok çalışacağım gibi görünüyor” dedi.
2
Abone Ol
Akın Akınözü : Evlenme teklif etmedim
Rol aldığı dizinin çekimleri başlamadan kısa bir tatil yapacaklarını söyleyen Akınözü, “Bodrum’da yüksek fiyatlı bir hesap gelirse ne yaparsınız?” sorusuna “Bodrum’a gidince öğreneceğiz. Karşılaşırsam durumu değerlendiririm ama gidip bakalım ne olacak...” cevabını verdi. Oyuncu ayrıca sevilisine evlenme teklifi etmediğini söyledi: “Öyle bir durum yok. Evlilik durumu şimdilik yok.”
3
Abone Ol
Karantinada 12 kilo aldım
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, tatil için Bodrum’u seçti. Karantina sürecinde kilo aldığı gözlenen Arolat “102 gün evden çıkmadım ve kimseyi eve sokmadım. Bu süreçte 12 kilo aldım. Karantinada diyet yapacak değilim, şekile gerek yok. Şişmanlara özgürlük arkadaşlar, her şey sağlık için” dedi.
4
Abone Ol
Sahne öncesi deniz
Ziynet Sali önceki gün sahne almak için Bodrum’a geldi. Sanatçı, sahne öncesi arkadaşlarıyla Torba’daki Moyo Otel’in sahilinde serinledi. Sali, denizde bir arkadaşının kızıyla yakından ilgilenerek eğlenceli oyunlar oynadı. Ali KESER
5
Abone Ol
Meksikalı dostlar
Güven Kıraç ve Erkan Can, “Mesela Dedik” adlı YouTube kanalları için yeni bir gezi programı çekmeye başladı. 35 yıllık iki arkadaş, “Karavanda” adlı program için karavanla yollara düştü. Yolculuğa Çanakkale’den başlayan ikili, önceki gün Bafa Gölü’ndeydi. İkili, sombrero denen Meksikalıların geleneksel şapkasını taktıkları fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
6
Abone Ol
Sevgilisiyle baş başa
Futbolcu Gökhan Töre, sevgilisi Buket Büyükdere’yle Çeşme, Dalyan’daki The Of Beach Momo’da görüntülendi. Çift, kendilerine ayrılan locada güneşlenerek zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan Töre, denize tek başına girdi. Ünlü futbolcu, hayranlarını geri çevirmeyerek sohbet etti. Töre, deniz sonrası duş aldıktan sonra sevgilisinin yanına dönerek akşama kadar vakit geçirdi. Deniz BOY
7
Abone Ol
Albüm öncesi imaj yeniledi
Tuğba Ünal, yeni çıkacak albümü öncesi imaj yeniledi. Ünal, uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını Afro modeliyle değiştirdi. Ünal, “Kendimi sürekli değiştirmeyi ve yenilemeyi seviyorum. Bu saç modeli genelde kışın tercih ediliyor ama o kadar beğendim ki hemen yaptırmak istedim. Sanatçı, müziğiyle birlikte kendini de yenilemeli” dedi.
8
Abone Ol
“Aşk”ını İstanbul’da buldu
Yarı İspanyol yarı Faslı şarkıcı Leila Failali, kariyerine Türkiye’de devam etmek istedi, kısa süre önce İstanbul’a yerleşti. Genç sanatçı, “Hub” (Aşk) adlı ilk single’ı için sinema filmlerini aratmayacak bir klip çekti. 500 bin liralık bütçeyle çekilen klipte ünlü oyuncu ve Türkiye Best Model Emre Kızılırmak da rol aldı.
9
Abone Ol
Herkes Mevlana okumalı
Ege, bayram için Antalya’da sahneye çıkacağını söyledi. Elindeki Mevlana kitabını gösteren şarkıcı, “Herkesi Mevlana okumaya davet ediyorum. Uçakta okuyacağım. Huzur için herkes okumalı” dedi.