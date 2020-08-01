Defne Samyeli setlere dönüyor

Yeni bir diziyle setlere döneceğini açıklayan Samyeli, bu sene çok çalışacak.Defne Samyeli, “Konserler başlıyor, o yüzden keyfim yerinde. Televizyona yapılacak yeni bir diziyle setlere dönüyorum. Hem dizi hem televizyon programı hem de konserler derken, bu sene çok çalışacağım gibi görünüyor” dedi.