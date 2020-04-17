Akıl almaz iddia: "Koronavirüsün kaynağı ünlü iş adamı..."

Elbette Gates hakkındaki bu iddialar asılsız ve tıpkı 5G'nin virüsle kurulan bağlantısı gibi komplo teorilerinin ana gündem maddesi olmuş durumda. Diğer yandan Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir çarpıcı açıklama yaptı; ancak bu kez Gates kötü haberi verdi. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamanın satır başları...