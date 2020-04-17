Akıl almaz iddia: "Koronavirüsün kaynağı ünlü iş adamı..."
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, her fırsatta koronavirüsle ilgili dünyaya önemli mesajlar verirken, sosyal medyada Gates hakkında hızla artan bazı akıl almaz iddialar ortalığı karıştıyor.
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Microsoft'u bıraktıktan sonra kendini eşiyle birlikte hayır işlerine adayan ve bu anlamda büyük kitlelerin takdirini kazanan Bill Gates, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ve hızla yayılan iddialarla uğraşıyor.
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The Verge'ün haberine göre Bill Gates ile koronavirüs salgınını ilişkilendiren iddialar televizyon ve sosyal medya üzerinde 1 milyonu aşkın kez gündeme geldi. Günlük bazda Bill Gates iddialarının 18 bin paylaşım aldığı ifade ediliyor. Facebook üzerinde 16 000 paylaşım yaklaşık 900 bin kere yorumlanmış. Bill Gates hakkında yanlış bilgiler veren 10 YouTube videosunun 5 milyondan fazla izlendiği ifade ediliyor.
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Gates hakkında her gün 18 bini aşkın 'Virüsün arkasında o var' konulu paylaşım yapılırken, Facebook üzerinden de bu paylaşımlar 900 bini aşkın yorum alarak rekor kırıyor. Ayrıca ates hakkında yanlış bilgiler veren 10 YouTube videosunun 5 milyondan fazla izlendiği dile getiriliyor.
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Elbette Gates hakkındaki bu iddialar asılsız ve tıpkı 5G'nin virüsle kurulan bağlantısı gibi komplo teorilerinin ana gündem maddesi olmuş durumda. Diğer yandan Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir çarpıcı açıklama yaptı; ancak bu kez Gates kötü haberi verdi. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamanın satır başları...
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Gates'e göre virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti.
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İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi. Peki hayat ne zaman normale dönecek?
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Virüs salgınının etkisinin uzun bir süre devam edeceğinin altını çizen Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını kaydetti. Amerika’da PBS televizyonuna konuşan Gates, koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.
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Gates'in uyarıları bir yana yıllar önce ünlü fizikçi Stephen Hawking'in dünya ile ilgili kıyamet uyarıları bugün de akıllara geliyor. İşte Hawking'in ölümünden sonra çok konuşulan geleceğe dair önemli uyarıları...
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76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
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Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
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Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
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Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
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Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
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2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
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İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:
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"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."
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Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.
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Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.
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Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.
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Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.
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Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.
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Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:
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"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."
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Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.
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2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:
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"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.
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"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."