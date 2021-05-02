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GeriGündem Akdeniz sallandı: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Mayıs son dakika deprem haberleri
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Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 09:36 | 

Akdeniz sallandı: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 2 Mayıs son dakika deprem haberleri

Gün içerisinde deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Mayıs tarihli son dakika deprem haberleri....

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Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Akdeniz'den gelen deprem haberi ardından gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Kandilli Rasathanesi'nin 2 Mayıs tarihli son depremler listesine Girit Adası'nda 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'in yanı sıra Tokat, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Ege Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkezi ile ilgili bilgilere Kandilli Rasathanesi'nin resmi adresinden ulaşılabiliyor.

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Son depremler verilerine anlık olarak Kandilli Rasathanesi'nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

42 MAYIS TARİHLİ SON DEPREMLER

2 MAYIS TARİHLİ SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.02 08:59:11 34.9827 23.9410 8.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 08:37:38 40.6075 36.7730 7.8 -.- 1.7 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.02 07:51:47 38.9908 26.0778 6.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.02 07:37:46 39.0660 28.0798 18.4 -.- 1.4 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.02 06:57:57 37.8532 26.9968 8.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.02 06:49:07 36.4298 27.2355 5.0 -.- 2.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 06:33:40 36.4085 27.0985 21.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 06:32:28 36.4432 27.1415 6.1 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 06:25:31 39.7552 25.4778 5.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.02 05:51:01 35.6853 31.9987 23.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.02 05:34:32 37.9097 26.9002 4.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.02 05:26:26 36.4193 27.1968 1.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 05:19:52 40.5928 36.7850 8.7 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.02 05:19:24 40.6017 36.7910 6.7 -.- 1.9 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.05.02 04:58:26 36.6628 28.1005 11.3 -.- 1.6 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.05.02 04:34:04 34.4867 24.4733 8.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 04:20:18 39.5550 27.6127 6.0 -.- 1.6 -.- YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.02 04:05:46 39.9685 24.0810 22.7 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN İlksel
2021.05.02 03:31:56 38.2222 26.5610 13.6 -.- 1.3 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2021.05.02 03:27:35 36.3735 27.2730 8.6 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 03:17:19 36.4500 27.1433 8.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 03:00:04 36.9672 28.3170 5.4 -.- 0.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.05.02 02:48:37 38.0697 27.1922 1.5 -.- 1.4 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.05.02 02:45:50 36.4403 27.1600 7.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 02:20:55 36.9462 27.3395 11.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 02:12:01 36.8893 27.2647 14.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.02 01:35:29 40.8373 28.7050 14.7 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.05.02 01:05:31 36.4460 27.1557 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlkse

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