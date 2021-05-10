Gülseli KENARLI – Harun UYANIK – Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 15:32 |
Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma tartışmalara neden oldu!
Şile'ye bağlı Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadan birçok kişi sahilin son haline tepki gösterdi. İddialara, Şile Belediyesi'nden ve işletmeyi alan firmadan yanıt geldi. Şile Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Ali Kahraman, “Burada beton yok, demonte yapılar söz konusu, tabiata zarar veren her hangi bir yapılaşmada söz konusu değil. Mevsim bittiğinde çıkarılıp, kaldırılıp götürülebilecek yapılar söz konusu. Asla burada bir kapı söz konusu değil. Vatandaş girip istediği gibi plajdan faydalanacak” dedi.