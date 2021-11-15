Akça Hatun kimdir? Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun hakkında bilgiler...
Akça Hatun karakteri “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisiyle birlikte merak konusu oldu. Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun’u Fahriye Evcen canlandırıyor. Akça Hatun bilinen diğer adıyla Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşi olarak biliniyor. Peki, Akça Hatun kimdir?
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Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte tarihi karakterler bir kez daha gündeme geldi. Dizide en dikkat çeken isimlerden biri de Akça Hatun oldu. Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken, uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen de Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri.
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Akça Hatun’un gerçek adı Aka Hatun’dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir.
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Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.