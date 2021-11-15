Akça Hatun kimdir? Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun hakkında bilgiler...

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte tarihi karakterler bir kez daha gündeme geldi. Dizide en dikkat çeken isimlerden biri de Akça Hatun oldu. Dizide Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verirken, uzun süre sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen de Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşamış biri.