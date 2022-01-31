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Akça Hatun kimdir, nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun hakkında bilgiler

#Akça Hatun#Alparslan Büyük Selçuklu#Akça

Akça Hatun merak edilen isimlerden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen Akça Hatun karakterini canlandırıyor. Yeni bölümde Alparslan, Akça’nın boynuna kılıcı dayayıp hesap soruyor. Peki, Akça Hatun kimdir, nasıl öldü?

1/4Akça Hatun kimdir, nasıl öldü Alparslan Büyük Selçuklu Akça Hatun hakkında bilgiler

Akça Hatun’un hayatı ve ölümü merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu da önemli karakterler arasında Akça Hatun da yer alıyor. Fahriye Evcen’in canlandırdığı Akça Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir.

2/4AKÇA HATUN TARİHTE KİMDİR

AKÇA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Akça Hatun’un gerçek adı Aka Hatun’dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihi ile birlikte hakkındaki diğer detaylara dair bilgi bulunmuyor. Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir.

3/4FAHRİYE EVCEN KİMDİR

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Dizide Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. 4 Haziran 1986 doğumludur. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk Sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü. Ölene Kadar dizisinde rol aldı.

4/4BURAK ÖZÇİVİT İLE EVLİLİĞİ

BURAK ÖZÇİVİT İLE EVLİLİĞİ

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.[10] 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi.

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#Akça Hatun#Alparslan Büyük Selçuklu#Akça