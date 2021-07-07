Akbank'tan YENİ AÇIKLAMA: Akbank internet ve mobil erişim sorunu neden oldu, siber saldırı mı?
Akbank'tan internet ve mobil erişim sorunuyla ilgili yeni açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından Akbank internet ve mobil erişim sorununun nedenine açıklık getiren ve siber saldırı iddialarına yanıt veren Akbank yetkileri https://www.akbank.com/tr adresinden yeni bir açıklamada bulundu. Peki, Akbank internet bankacılığı ve mobil uygulamaya neden girilemiyor? Akbank çöktü, siber saldırıya uğradı iddiaları doğru mu?
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Akbank kullanıcıları 06. 07.2021 tarihinden bu yana mobil ve internet uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Akbank, erişim sorunuyla ilgili sorulara ve siber saldırı iddialarına resmi sosyal hesabından yanıt verdi. Söz konusu iddialar ardından Akbank resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
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Erişim sorununun düzeltilmesi için harekete geçtikleri bilgisini paylaşan Akbank yetkilileri Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, "“Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” cümleleriyle siber saldırı iddialarını da yalanladı.
6 Temmuz tarihinde başlayan mobil bankacılık erişim sorunu, 7 Temmuz sabah saatlerinde de devam ediyor.
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06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;
Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.