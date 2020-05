Akasya Asıltürkmen: Kendimin en yüksek versiyonunu deneyimlemek istiyorum

Kadın kendi rolünü ve toplumdaki rolünü kendisi belirliyor. Bazı dinamiklerde yapabileceği bir şey yok. Konum olarak da biz her ay periyod geçiren, fiziksel olarak kolayca toparlanamayan canlılarız. Dolayısıyla dışarıdaki işleri erkeğin yaptığı gerçeği vardı. Şu an öyle bir dönemde değiliz. Bir çift bir araya geldiğinde evliliği bile sonsuza kadar diye söz veremiyorken ve bu kadar çok bekar anne, baba varken artık şartlar çok değişti. Zaten bir kadının her şeyi bırakıp bir köşede sadece çocuk bakmaya odaklanması hali hazırda kenarında geçimini sağlayacak bir geliri yoksa bir nevi çılgınlık…