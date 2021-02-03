MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkaryakıt istasyonunda büyük panik! O anları anlattı: Kalbim duracak gibi oldu
GeriGündem Akaryakıt istasyonunda büyük panik! O anları anlattı: Kalbim duracak gibi oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)-
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 14:01 | 

Akaryakıt istasyonunda büyük panik! O anları anlattı: Kalbim duracak gibi oldu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi Sezai Kaya ile otomobil sürücüsü Ahmet Bahadır, korku dolu anları anlattı. Kaya, korkup kaçarak pompadan uzaklaştığını söylerken, Bahadır ise, "Kalbim duracak gibi oldu. Faciadan dönüldü; cana geleceğine mala gelsin" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi