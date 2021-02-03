Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)-
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 14:01 |
Akaryakıt istasyonunda büyük panik! O anları anlattı: Kalbim duracak gibi oldu
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akaryakıt istasyonunun dolum pompasında çıkan yangında, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan pompa görevlisi Sezai Kaya ile otomobil sürücüsü Ahmet Bahadır, korku dolu anları anlattı. Kaya, korkup kaçarak pompadan uzaklaştığını söylerken, Bahadır ise, "Kalbim duracak gibi oldu. Faciadan dönüldü; cana geleceğine mala gelsin" dedi.