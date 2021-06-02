Akademisyenler ve öğretmenler ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması
Akademisyenler ve öğretmenlerin aşı takvimi, Sağlık Bakanlığı'nın aşılama programına hız vermesi ile yeniden gündeme geldi. Türkiye haziran ayında aşı seferberliği ilan ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin ilerleyen günlerde aşı yaptırabileceğini duyurdu. Koronavirüs salgınına karşı en büyük silah olan koronavirüs aşılarında Türkiye'de gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısının gönderileceği bildirildi. YÖK'de üniversitelerde normalleşme için harekete geçerek bakanlığa talepte bulundu. Peki, akademisyenler ve öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, o konuyla Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten yapılan açıklamanın detayları.
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Akademisyenler ne zaman aşı olacak sorusu öğretmenler için aşı sırasının gelmesinin ardından merak konusu oldu. Üniversiteler için harekete geçen YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti. Ancak akademisyenlerin aşılama süresi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Pazartesi gününden öğretmenlerin aşılanacağını bildirdi.
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ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Öğretmenlerin aşılama sürecinin başlayacağını açıklayan Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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AKADEMİSYENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
YÖK ya da Sağlık Bakanlığı'ndan akademisyenlerin aşı süreci hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
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Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:
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"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."