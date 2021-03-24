AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto açıklamasında
AK Parti Kongresi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yapacağı konuşma için ‘2023’ün manifestosu olacaktır’ demişti. Peki, AK Parti Kongresi saat kaçta başlayacak? İşte kongre saati ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı manifesto açıklaması hakkında detaylar
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AK Parti Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manifesto açıklamasının ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. AK Parti Kongresi bugün düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması da bekleniyor.
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AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi 24 Mart Çarşamba yapılacak. Kongre saat 10:00’da başlayacak. Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.
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GÖZLER MANİFESTO AÇIKLAMASINDA
Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi konuyu köşesine taşıdı. İşte Abdulkadir Selvi’nin konu hakkındaki yazısı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
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KURULTAYIN TEMASI
Her kurultayın bir teması oluyor. AK Parti kurultayı için yeni bir başlangıcı çağrıştıracak bir slogan üzerinde duruluyordu. Ama “güven ve istikrar” teması üzerinde karar kılındı. Erdoğan’ın 1 saat 45 dakika sürecek konuşmasında 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklaması bekleniyor. Kongre salonundaki müzik de önemli olacak. Kongre için orijinal bir müzik arayışı söz konusu. Seçim kampanyalarının usta ismi Erol Olçok’u rahmetle anarken, yeni müzik yetişse de yetişmese de “Dombıra” ve “Haydi Bi Daha” da kullanılacak.
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DEĞİŞİM
AK Parti her kongrede kadrolarını her seçimde listelerini yenileyerek başarılı oldu. Erdoğan, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisi” ilkesinden hareket ederek her kongrede kadrolarını, her seçimde listelerini yeniledi.
Kongrelerde AK Parti teşkilatlarının yüzde 65’i değişti. Büyük kurultayda ise değişimin yüzde 50 oranında olması bekleniyor. Erdoğan’ın, yeni yönetimi sahada karşılığı olan eski bakan ve belediye başkanları ile takviye edeceği söyleniyor. MKYK’ya alınacak bakanların ve milletvekillerinin ise genel başkan yardımcılıklarını üstleneceği ifade ediliyor.