AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto açıklamasında

DEĞİŞİM AK Parti her kongrede kadrolarını her seçimde listelerini yenileyerek başarılı oldu. Erdoğan, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisi” ilkesinden hareket ederek her kongrede kadrolarını, her seçimde listelerini yeniledi.



Kongrelerde AK Parti teşkilatlarının yüzde 65’i değişti. Büyük kurultayda ise değişimin yüzde 50 oranında olması bekleniyor. Erdoğan’ın, yeni yönetimi sahada karşılığı olan eski bakan ve belediye başkanları ile takviye edeceği söyleniyor. MKYK’ya alınacak bakanların ve milletvekillerinin ise genel başkan yardımcılıklarını üstleneceği ifade ediliyor.