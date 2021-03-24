AK Parti Kongresi ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manifesto açıklamasında

KURULTAYIN TEMASI Her kurultayın bir teması oluyor. AK Parti kurultayı için yeni bir başlangıcı çağrıştıracak bir slogan üzerinde duruluyordu. Ama “güven ve istikrar” teması üzerinde karar kılındı. Erdoğan’ın 1 saat 45 dakika sürecek konuşmasında 2023 için bir manifesto ve yol haritası açıklaması bekleniyor. Kongre salonundaki müzik de önemli olacak. Kongre için orijinal bir müzik arayışı söz konusu. Seçim kampanyalarının usta ismi Erol Olçok’u rahmetle anarken, yeni müzik yetişse de yetişmese de “Dombıra” ve “Haydi Bi Daha” da kullanılacak.