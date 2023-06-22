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AK Parti kongresi ne zaman, kaç yılda bir yapılıyor? 2023 Ak Parti kongre tarihi son dakika açıklamaları

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti Kongresi#AK Parti Kongre#AK Parti Kongresi Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 12:35

Ak Parti kongresi önümüzdeki zaman diliminde toplanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, önce büyük kongre sonra İl ilçe kongrelerinin olacağını açıkladı. Ak Parti kongresi tarihi hakkında da ön görüleri paylaştı. Peki, AK Parti kongresi ne zaman, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, detaylar...

1/3AK Parti kongresi ne zaman, kaç yılda bir yapılıyor 2023 Ak Parti kongre tarihi son dakika açıklamaları

Ak Parti kongresi önümüzdeki zaman diliminde toplanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, önce büyük kongre sonra İl ilçe kongrelerinin olacağını açıkladı. Ak Parti kongresi tarihi hakkında da ön görüleri paylaştı. Peki, AK Parti kongresi ne zaman, kaç yılda bir yapılıyor? İşte, detaylar...

2/3AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN

AK PARTİ KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, konuşmasında "Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanı'mızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız." dedi.

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3/3AK PARTİ KONGRESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR

AK PARTİ KONGRESİ KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

AK Parti'li Kandemir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.

Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

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