Ajda Pekkan'dan lüks villasına corona dekorasyonu!

Karantinada 21’inci gününü dolduran Ajda Pekkan'ın 700 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi ve daha bir sürü değişiklik yaptı Süperstar.Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; işte misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki minik sarayında yaptığı değişiklikler... *700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.*Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi.*Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.* 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar..*Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.*Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.*Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.*Bol bol film izliyor.*Başta kardeşi Semiramis Pekkan ile olmak üzere günün 1 saatini görüntülü telefon konuşmalarına ayırıyor.* Lüks villanın mutfağı da her gün ilaçlı sularla temizleniyor.* Ajda Pekkan eve asla misafir kabul etmiyor. * Süperstar, evindeki bazı eşyaları da kaldırtarak daha ferah bir ortam yarattı.