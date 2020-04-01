Ajda Pekkan'dan lüks villasına corona dekorasyonu!

300 BİN TL'LİK TEMİZLİK Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; işte misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki minik sarayında yaptığı değişiklikler...



*700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.