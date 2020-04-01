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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 08:35, /

Ajda Pekkan'dan lüks villasına corona dekorasyonu!

Karantinada 21’inci gününü dolduran Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki minik sarayında neler yaptı?

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Karantinada 21’inci gününü dolduran Ajda Pekkan'ın 700 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi ve daha bir sürü değişiklik yaptı Süperstar.

2300 BİN TLLİK TEMİZLİK

300 BİN TL'LİK TEMİZLİK

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; işte misafir dahi kabul etmeyen Ajda Pekkan'ın Bahçeköy’deki minik sarayında yaptığı değişiklikler...

*700 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

3İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR

İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR!

*Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi.

*Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

4EVDE MASKE ŞARTI

EVDE MASKE ŞARTI

* 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar..

*Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.

5DOĞAL MASKELER

DOĞAL MASKELER

*Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.

*Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.

6KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR

KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR

*Bol bol film izliyor.

*Başta kardeşi Semiramis Pekkan ile olmak üzere günün 1 saatini görüntülü telefon konuşmalarına ayırıyor.

7EVE MİSAFİR KABUL ETMİYOR

EVE MİSAFİR KABUL ETMİYOR

* Lüks villanın mutfağı da her gün ilaçlı sularla temizleniyor.* Ajda Pekkan eve asla misafir kabul etmiyor. * Süperstar, evindeki bazı eşyaları da kaldırtarak daha ferah bir ortam yarattı.

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