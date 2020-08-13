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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 12:10,

Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı

Süperstar Ajda Pekkan ultra lüks villasını satışa çıkardı. Covid 19 öncesi villasını satmak isteyen ünlü şarkıcı, pandemi döneminde bu kararından vazgeçmişti.

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Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan, yeniden villasını satma kararı aldı. Pekkan, 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 6 odası 2 salonu bulunan ultra lüks villasını 38 milyona satıyor!

2HAVUZ VE SPOR SALONU VAR
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HAVUZ VE SPOR SALONU VAR

Toplamda 1100 metrekare arsa üzerine inşa edilen villanın kullanım alanı ise 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor.

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Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor.

4KARANTİNA KURALLARI KOYDU
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KARANTİNA KURALLARI KOYDU

Karantinada günlerini ultra lüks villasında geçiren Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki minik sarayında neler yaptı?

Ajda Pekkan'ın 1100 metrekarelik villasının her köşesi dezenfekte edildi. 1100 metrekarelik villasını içten ve dıştan temizletmek 30 bin TL’ye mal oldu.

5İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR
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İLAÇLI SULARLA TEMİZLENİYOR!

*Evdeki aksesuar, biblo, halı gibi eşyaları depoya kaldırttı. Dekarosyonu değiştirdi. Salon, yatak odası ve banyosu her gün ilaçlı sularla temizleniyor.

6EVDE MASKE ŞARTI
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EVDE MASKE ŞARTI

* 2 yardımcısı da maske kullanıyor. Evde de sosyal mesafe kuralına uyuyorlar.. Her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerinin ardından 30 dakika yoga yapıyor.

7DOĞAL MASKELER
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DOĞAL MASKELER

*Sahne performansını korumak için 1 saat nota, ses açma, repertuvar çalışıyor.*Evde doğal yollarla hazırladığı maskeler yapıyor.

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EVE MİSAFİR KABUL ETMİYOR * Lüks villanın mutfağı da her gün ilaçlı sularla temizleniyor.* Ajda Pekkan eve asla misafir kabul etmiyor.

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* Süperstar, evindeki bazı eşyaları da kaldırtarak daha ferah bir ortam yarattı.

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