Ajda Pekkan: Alıcısı varsa hemen satalım!
Önceki akşam Arnavutköy’deki bir balık restoranında yemek yiyen Ajda Pekkan, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında konser veren Süperstar, “Konserlerimiz bu zor günlerde herkese biraz moral olur umarım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten temmuz ayında da Bodrum konserlerim başlıyor” dedi.
Semih Şentürk
Bazı ünlü isimler, milyonluk evlerini satışa çıkardı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, öyle fiyatlar istiyorlar ki milyonluk evler elde kaldı...
Eski futbolcu Semih Şentürk ile eşi Pınar, 1200 metrekarelik villaları için 19 milyon istedi. 4 katlı villanın 12 odası var.
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