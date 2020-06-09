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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 08:37,

Ajda Pekkan: Alıcısı varsa hemen satalım!

Önceki akşam Arnavutköy’deki bir balık restoranında yemek yiyen Ajda Pekkan, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği “İstanbul Yeditepe Konserleri” kapsamında konser veren Süperstar, “Konserlerimiz bu zor günlerde herkese biraz moral olur umarım. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra küçük bir tatil yapmayı planlıyorum. Zaten temmuz ayında da Bodrum konserlerim başlıyor” dedi.

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Pekkan, “Villanızı satılığa çıkarmıştınız. Son dönemde fiyatta bir artış oldu mu?” sorusuna da “Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa hemen satabilirim” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

3Semih Şentürk
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Semih Şentürk

Bazı ünlü isimler, milyonluk evlerini satışa çıkardı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, öyle fiyatlar istiyorlar ki milyonluk evler elde kaldı...

Eski futbolcu Semih Şentürk ile eşi Pınar, 1200 metrekarelik villaları için 19 milyon istedi. 4 katlı villanın 12 odası var.

4Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel

Çağla Şıkel 2 çocuğuyla yaşadığı Balmumcu’daki villasını 11 milyon TL’ye satmaya karar verdi. Bu paranın üzerine biraz daha ekleyip havuzlu, güvenliği olan bir villakente geçmeyi planlıyor.

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Bebeğinizin bilişsel gelişimiyle ilgili bilgileri evlerinize taşıyoruz

Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgilideğerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz :)Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 8. Durağı Başakşehir İstanbul’du!Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyalgelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise anneliktecrübelerini paylaştı.

6Mustafa Sandal
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Mustafa Sandal

Mustafa Sandal, Çubuklu’da 650 metrekarelik villasını 29 milyon TL’ye satarsa eski eşi Emina Jahovic’e pay verecek.

7Adnan Şen
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Adnan Şen

Eşi Begüm Şen ile Los Angeles’ta yaşayan Adnan Şen, Beverly Hills’in en pahalı malikanesini yaptırdı. 75 milyon dolar (511 milyon) fiyat belirledi. 2 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen evin 9 odası, 12 banyosu var. Adnan Şen’in yabancı dergi ve programlara da konu olan malikanesine 4 Hollywood yıldızı talip oldu. Ancak Şen “İndirim yapmayacağım” diyor.

8Gülşen
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Gülşen

Gülşen, yıllar önce 15 milyon liraya aldığı bir AVM’deki 2 katlı dairesi için 30 milyon istemişti.

9Ajda Pekkan
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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan 2017’de Sarıyer’deki villasını 8.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Pahalı bulunduğu için 4 kez indirime gitti, yine satamadı.

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3 yılda yüzlerce kişi Ajda Pekkan’ın evini meraktan gezdi. Süperstar “Ev müzeye döndü, alıcı olan gelsin” diye isyan etti.

11Cem Yılmaz
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, Zekeriyaköy’deki villasını 2 milyon dolara satıyor. İçinde aylık 50 bin TL ödeyen kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Ünlü topçu “Ev sahibimden çok memnundum. Umarım Cem Bey kararından vazgeçer” diyormuş.

12Beren Saat
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Beren Saat

Beren Saat, Arnavutköy’deki evini, eşi Kenan Doğulu, Amerika’daki villasını satıyor.

13Serdar Ortaç
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç aylık 120 bin TL kredisini ödemekte zorlandığı 15 milyon TL’lik villasını satışa çıkartacaktı. “Bir daha böyle ev alamam” deyip vazgeçti

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