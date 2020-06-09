Ajda Pekkan: Alıcısı varsa hemen satalım!

Adnan Şen Eşi Begüm Şen ile Los Angeles’ta yaşayan Adnan Şen, Beverly Hills’in en pahalı malikanesini yaptırdı. 75 milyon dolar (511 milyon) fiyat belirledi. 2 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen evin 9 odası, 12 banyosu var. Adnan Şen’in yabancı dergi ve programlara da konu olan malikanesine 4 Hollywood yıldızı talip oldu. Ancak Şen “İndirim yapmayacağım” diyor.