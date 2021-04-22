AirTag'in Türkiye fiyatı belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı AirTag ve ürünün Hermes imzalı versiyonunun Türkiye fiyatı belli oldu.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği lansman ile pek çok ürün görücüye çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen lansmanda M1 ile gelen ürün ultra ince yapısı ile dikkat çeken iMac ve yeni iPad Pro'lar resmiyet kazandı.
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Apple lansmanda bir de iPhone sürprizi yaptı ve iPhone 12 ve Mini modellere mor renk opsiyonu eklediğini duyurdu.
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Lansman ile bu ürünlerin Türkiye fiyatları belli oldu. Yeni iMac'ler Türkiye'ye 14 bin 499 TL'den fiyat etiketi ile geldi.
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iPad Pro kanadında ise 11 inçlik model Türkiye'de 8 bin 599 TL'den başlayan fiyatlar ile, 12.9 inçlik model ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar karşımıza çıktı
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Lansmanın en dikkat çeken ürünlerinden birisi de AirTag oldu. Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTag'in Türkiye fiyatı 299 TL olarak açıklandı.