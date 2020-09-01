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GeriTeknoloji AirPods 3 satışa çıkıyor: İşte ortaya çıkan tarih
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:51 | 

AirPods 3 satışa çıkıyor: İşte ortaya çıkan tarih

Apple'ın uzun bir zamandır beklenen yeni kablosuz kulaklığı AirPods 3 için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni kulaklıklar ne zaman satışa sunulacak?

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Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklıkları AirPods 3'ün ne zaman satışa çıkacağı ortaya çıktı. AirPods Pro'nun ardından gelecek olan yeni kulaklık bakın hangi özelliklere sahip olacak?

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Apple, salgın nedeniyle kulaklıklarını gelecek yıl satışa çıkaracak. 160 dolardan daha pahalıya satılacağı söylenen AirPods 3'ün AirPods Pro 3 ismiyle de satışa sunulabileceği düşünülüyor.

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Cihazın tasarım olarak da kayda değer yeniliklerle gelmesi bekleniyor.

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AirPods'un ilk ve ikinci sürümlerinin tasarımlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, üçüncü nesil kulaklıklarda Apple'ın yeni bir tasarım anlayışını AirPods serisine yansıtması bekleniyor.

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2020 yılı başlarında satışa sunulması beklenen AirPods 3'ün dikkat çeken özelliklerinden biri gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji AirPods Pro'larda da yer alıyor.

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2021'in ilk yarısında satışa sunulması beklenen yeni AirPods, AirPods Pro'nun tasarımına yakın bir görünüme sahip olacak. Yani AirPods ve ikinci nesil AirPods'larda gördüğümüz küçük kasa, yerini AirPods Pro modellerinde olduğu gibi daha geniş kasaya bırakacak.

7iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi
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iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi!

AirPods 3'ten önce yeni iPhone'lar karşımıza gelecek. Apple'ın beklenen yeni telefonlarından iPhone 12 Pro Max, aynı zamanda şirketin bugüne dek geliştirdiği en güçlü iPhone modeli olacak. Henüz tanıtımı yapılmayan iPhone 12 Pro Max, tanıtımından haftalar önce ilk kez çalışırken görüntülendi.

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Ekran görüntülerine bakıldığında iPhone 12 Pro Max'in 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olduğu dikkat çekiyor. Diğer bir deyişle ekranla olan etkileşiminize göre telefon, görüntüleri saniyede 60 kezden 120 keze kadar dinamik bir şekilde yenileyebilecek.

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Dikkat çeken bir diğer nokta ise iPhone 12 Pro Max'in mevcut iPhone modellerinde olduğu gibi ekranında düz bir çentiğe sahip olması. Bu konuda Apple önemli bir yenilik getirmiyor.

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6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefonun 2778x1284 piksel ekran çözünürlüğü sunması bekleniyor.

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Diğer yandan telefon, 4K çözünürlükte 120/240 FPS ağır çekim videoları da çekebilecek. LiDAR tarayıcı teknolojisinin gelişmiş gece modu ile gelişmiş gürültü azaltma için kullanılacağı düşünülüyor.

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Apple, dört farklı iPhone 12 modeliyle geliyor. Peki yeni telefonların çıkış tarihi belli oldu mu? Türkiye'de ne zaman satışta göreceğiz?

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Apple'a yakın kaynaklardan Prosser, yeni iPhone'ların 12 Ekim itibarıyla ön siparişe sunulacağına ve 19 Ekim’de dünyanın belli ülkelerinde telefonun satın alınabileceğine dikkat çekiyor.

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Yine aynı kaynak, iPhone 12 Pro modellerinin ise kasım ayında satışa sunulacağını söylüyor. Yani çok daha geç bir tarihte... Peki bu telefonlar Türkiye'ye ne zaman gelir?

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Apple'ın iPhone 12 serisi telefonlarını Aralık ayından önce Türkiye'ye getirmesi beklenmiyor.

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Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 12'nin en merak edilen noktalarından biri de fiyatının ne olacağı...

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Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak.

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Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.

19Yeni iPhonelarda bir dönemin sonu
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Yeni iPhone'larda bir dönemin sonu

Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

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iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:

*Yakın bir tanıdığıma verdim.

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*Geri dönüşüme verdim.

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*Kaybettim.

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*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.

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*Hala evde kullanıyorum.

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*Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.

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*Duruyor ama kullanmıyorum.

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*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.

29İşte iPhoneların yeni Türkiye fiyatları
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İşte iPhone'ların yeni Türkiye fiyatları

Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak. Diğer yandan yeni iPhone'ların tanıtımından önce Apple, sürpriz bir hamleyle Türkiye'de iPhone fiyatlarını değiştirdi. İşte satışta olan iPhone'ların yeni fiyatları...

30iPhone 11 - 64 GB
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iPhone 11 - 64 GB

Eski fiyat: 7.299 TL

Yeni fiyat: 7.999 TL

Fark: 700 TL

31iPhone 11 – 128 GB
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iPhone 11 – 128 GB

Eski fiyat: 7.749 TL

Yeni fiyat: 8.449 TL

Fark: 700 TL

32iPhone 11 - 256 GB
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iPhone 11 - 256 GB

Eski fiyat: 8.599 TL

Yeni fiyat: 9.299 TL

Fark: 700 TL

33iPhone 11 Pro – 64 GB
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iPhone 11 Pro – 64 GB

Eski fiyat: 10.999 TL

Yeni fiyat: 11.999 TL

Fark: 1000 TL

34iPhone 11 Pro – 256 GB
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iPhone 11 Pro – 256 GB

Eski fiyat: 12.299 TL

Yeni fiyat: 13.299 TL

Fark: 1000 TL

35iPhone 11 Pro – 512 GB
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iPhone 11 Pro – 512 GB

Eski fiyat: 13.999 TL

Yeni fiyat: 15.149 TL

Fark: 1150 TL

36iPhone 11 Pro Max – 64 GB
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iPhone 11 Pro Max – 64 GB

Eski fiyat: 11.999 TL

Yeni fiyat: 13.199 TL

Fark: 1200 TL

37iPhone 11 Pro Max – 256 GB
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iPhone 11 Pro Max – 256 GB

Eski fiyat: 13.299 TL

Yeni fiyat: 14.499 TL

Fark: 1200 TL

38iPhone 11 Pro Max – 512 GB
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iPhone 11 Pro Max – 512 GB

Eski fiyat: 14.999 TL

Yeni fiyat: 16.349 TL

Fark: 1350 TL

39iPhone XR – 64 GB
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iPhone XR – 64 GB

Eski fiyat: 6.499 TL

Yeni fiyat: 7.099 TL

Fark: 600 TL

40iPhone XR – 128 GB
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iPhone XR – 128 GB

Eski fiyat: 6.949 TL

Yeni fiyat: 7.549 TL

Fark: 600 TL

41Pro Display XDR (Standart cam)
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Pro Display XDR (Standart cam)

Sadece iPhone'lara zam gelmedi. Geçen sene satışa sunulan Pro Display XDR, 32 inç büyüklüğünde olan ekranı ve 6K ekran çözünürlüğü ile dikkat çekiyor.

Standart cam:

Eski fiyatı: 35.999 TL

Yeni fiyatı: 41.319 TL

Fiyat farkı: 5320 TL

42Pro Display XDR (nano-texture cam)
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Pro Display XDR (nano-texture cam)

Eski fiyatı: 42.999 TL

Yeni fiyatı: 52.459 TL

Fiyat farkı: 9460 TL

43Apple Pencil uçları
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Apple Pencil uçları

Eski fiyatı: 129 TL

Yeni fiyatı: 139 TL

Fiyat farkı: 10 TL

44iPhone SE 2020
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iPhone SE 2020

Zam görmeyen tek yeni iPhone modeli ise iPhone SE 2020 oldu. Cihazın başlangıç fiyatı 5299 TL...

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