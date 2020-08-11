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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 08:03,

'Ailemizin en miniği' Ünlülerden tatil fotoğrafları

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1CEYDA DÜVENCİ
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CEYDA DÜVENCİ

Ailemizin en miniği, tatlı Marsel'imiz...

2EZGİ EYÜBOĞLU
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EZGİ EYÜBOĞLU

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu yedi aydır aşk yaşıyor. Çift bugünlerde Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen ile mavi turda. Ezgi Eyüboğlu sevgilisiyle verdikleri tatil pozunu Instagram'da paylaştı.

3BELÇİM BİLGİN
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BELÇİM BİLGİN

İnsan hiç sıkılır mı güneşin batışını izlemekten? Ben her gün heyecanla bu anı bekliyorum...

4SİNAN AKÇIL
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SİNAN AKÇIL

Bize her gün babalar günü

5BİRCE AKALAY
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BİRCE AKALAY

Birlikte yaşadığımız her aniçin hayata minnettarım.Yine ruhumu diktin güzel kuş.seni çok seviyorum.

6TUĞBA ÖZAY
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TUĞBA ÖZAY

Tabiatın kızı

7Beyaz kuğum
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Beyaz kuğum

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop’un müzisyen kızı Su El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekti. Mavi bikinisiyle poz veren El Roman’a annesi “Beyaz kuğum benim” diye yorum yazmayı ihmal etmedi.

8Kırmızılı Yasmin
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Kırmızılı Yasmin

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Erbil, son olarak kırmızı bikinili pozunu takipçilerin beğenisine sundu.

9Tek başına
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Tek başına

Oyuncu Sevde Zehra Yıldırım, sevgilisiyle Assos tatiline çıktı. Gizemli sevgilisiyle görüntü vermek istemeyen oyuncu önceki gün denize tek başına girerken görüntülendi. Yıldırım’ın düzgün fiziği ise tüm bakışların üzerine çevrilmesini sağladı.

10Bu yaz ‘tombuling’
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Bu yaz ‘tombuling’

Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine esprili bir şekilde “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü. 48 yaşındaki Göksel’in fotoğrafına sanatçı dostları “Çok güzelsin, taş taş” yorumları yaptı.

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