'Ailemizin en miniği' Ünlülerden tatil fotoğrafları
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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CEYDA DÜVENCİ
Ailemizin en miniği, tatlı Marsel'imiz...
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EZGİ EYÜBOĞLU
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu yedi aydır aşk yaşıyor. Çift bugünlerde Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen ile mavi turda. Ezgi Eyüboğlu sevgilisiyle verdikleri tatil pozunu Instagram'da paylaştı.
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BELÇİM BİLGİN
İnsan hiç sıkılır mı güneşin batışını izlemekten? Ben her gün heyecanla bu anı bekliyorum...
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SİNAN AKÇIL
Bize her gün babalar günü
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BİRCE AKALAY
Birlikte yaşadığımız her aniçin hayata minnettarım.Yine ruhumu diktin güzel kuş.seni çok seviyorum.
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TUĞBA ÖZAY
Tabiatın kızı
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Beyaz kuğum
Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop’un müzisyen kızı Su El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekti. Mavi bikinisiyle poz veren El Roman’a annesi “Beyaz kuğum benim” diye yorum yazmayı ihmal etmedi.
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Kırmızılı Yasmin
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Erbil, son olarak kırmızı bikinili pozunu takipçilerin beğenisine sundu.
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Tek başına
Oyuncu Sevde Zehra Yıldırım, sevgilisiyle Assos tatiline çıktı. Gizemli sevgilisiyle görüntü vermek istemeyen oyuncu önceki gün denize tek başına girerken görüntülendi. Yıldırım’ın düzgün fiziği ise tüm bakışların üzerine çevrilmesini sağladı.
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Bu yaz ‘tombuling’
Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine esprili bir şekilde “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü. 48 yaşındaki Göksel’in fotoğrafına sanatçı dostları “Çok güzelsin, taş taş” yorumları yaptı.
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