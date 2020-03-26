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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 16:05, /

Ailelerin olmazsa olmazı... Üstelik bebek bakımında işiniz kolaylaşacak!

Anne baba olmak ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Bebek bakımında bize yardımcı olacak büyüklerimiz maalesef her zaman yanınızda olamıyor. Neyse ki Amazon.com.tr'de hayatımızı kolaylaştıran pek çok ürün var. Sizler için bebekli ailelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri derledik.

Bu bir ilandır.

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Anne baba olmak dünyanın en güzel duygularından biri… Bebek sahibi olduktan sonra adeta yeni bir hayat başlıyor. Bebek büyüdükçe ihtiyaçlar da artıyor. İşte bebeği için her şeyin en iyisini isteyen ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak ürünler…

2Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar

Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar

Bazı bebekler banyoda fazla kalmak istemez bazıları da banyo yaparken oyun oynamak ister. Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar ile çocuğunuz banyo sırasında keyifli vakit geçirirken eşleştirme oyunuyla da gelişimine katkıda bulunur.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayınız
3Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi

Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi

Gelişim döneminde bebekler oldukça meraklıdır. Etrafında olan nesneleri de inceleyerek keşfetmeye çalışır. Özellikle dolap ve çekmece bölümlerini karıştırır. Tabii bu bazen sakıncalı olabilir. Bu durumda Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi ile kapakları kilitleyerek çocuğunuzun güvenliğini de sağlayabilirsiniz.

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4Sleepy Natural Külot Bez, 5 Numara

Sleepy Natural Külot Bez, 5 Numara

Annelerin ve anne adayları için en önemli konulardan biri de bez seçimi. Her bebeğin kilosu, yaşı ve cildine göre de tercihler değişebiliyor. Sleepy Natural Külot Bez, pamuklu dokusu ve pratik kullanımıyla işinizi kolaylaştırabilir.

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5Babyglow Ateş Ölçer Bebek Tulumu

Babyglow Ateş Ölçer Bebek Tulumu

Ani ateş yükselmeleri bebekleri huzursuz edebilir ya da anne ve baba ateşinin yükseldiğini anında anlamayabilir. Babyglow ateş ölçer bebek tulumu, bu konuda önemli bir yardımcı olabilir. Bebeğinizin ateşi 36.5 derecenin üzerine çıkınca tulum renk değiştirerek size haber verir.

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6Philips Avent Biberon Natural Pelikan Desenli, Beyaz

Philips Avent Biberon Natural Pelikan Desenli, Beyaz

Herhangi bir nedenden dolayı bebeğinizi biberonla beslemeniz gerekebilir. Bu yüzden biberon seçimi de dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Philips Avent Biberon, geniş boyu, tutması ve kolay temizlenmesi ile tercihlerinizden biri olabilir.

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7Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Beden

Prima Bebek Bezi Premium Care 5 Beden

Bebek bezi, bebeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bebek bezi tercih ederken gelişim özelliklerine, hareketlerini kısıtlamayan, yaşına ve kilosuna uygun ürünü tercih etmek çok önemli. Prima Bebek Bezi Premium Care ile bebeğinizin rahat etmesini sağlarken cildini de koruyabilirsiniz.

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Diğer ihtiyaçlarınız için daha fazla ürünü incelemek isterseniz Amazon.com.tr'ye göz atabilirsiniz.

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