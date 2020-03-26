Ailelerin olmazsa olmazı... Üstelik bebek bakımında işiniz kolaylaşacak!

Anne baba olmak ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Bebek bakımında bize yardımcı olacak büyüklerimiz maalesef her zaman yanınızda olamıyor. Neyse ki Amazon.com.tr'de hayatımızı kolaylaştıran pek çok ürün var. Sizler için bebekli ailelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri derledik.
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Anne baba olmak dünyanın en güzel duygularından biri… Bebek sahibi olduktan sonra adeta yeni bir hayat başlıyor. Bebek büyüdükçe ihtiyaçlar da artıyor. İşte bebeği için her şeyin en iyisini isteyen ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak ürünler…
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Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar
Bazı bebekler banyoda fazla kalmak istemez bazıları da banyo yaparken oyun oynamak ister. Tomy - Banyo Arkadaşı Ahtapotlar ile çocuğunuz banyo sırasında keyifli vakit geçirirken eşleştirme oyunuyla da gelişimine katkıda bulunur.
Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi
Gelişim döneminde bebekler oldukça meraklıdır. Etrafında olan nesneleri de inceleyerek keşfetmeye çalışır. Özellikle dolap ve çekmece bölümlerini karıştırır. Tabii bu bazen sakıncalı olabilir. Bu durumda Agubugu Baby AGU-107 Çok Amaçlı Çift Yönlü Güvenlik Kilidi ile kapakları kilitleyerek çocuğunuzun güvenliğini de sağlayabilirsiniz.
Annelerin ve anne adayları için en önemli konulardan biri de bez seçimi. Her bebeğin kilosu, yaşı ve cildine göre de tercihler değişebiliyor. Sleepy Natural Külot Bez, pamuklu dokusu ve pratik kullanımıyla işinizi kolaylaştırabilir.
Ani ateş yükselmeleri bebekleri huzursuz edebilir ya da anne ve baba ateşinin yükseldiğini anında anlamayabilir. Babyglow ateş ölçer bebek tulumu, bu konuda önemli bir yardımcı olabilir. Bebeğinizin ateşi 36.5 derecenin üzerine çıkınca tulum renk değiştirerek size haber verir.
Philips Avent Biberon Natural Pelikan Desenli, Beyaz
Herhangi bir nedenden dolayı bebeğinizi biberonla beslemeniz gerekebilir. Bu yüzden biberon seçimi de dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Philips Avent Biberon, geniş boyu, tutması ve kolay temizlenmesi ile tercihlerinizden biri olabilir.
Bebek bezi, bebeklerin en önemli ihtiyaçlarından biri. Bebek bezi tercih ederken gelişim özelliklerine, hareketlerini kısıtlamayan, yaşına ve kilosuna uygun ürünü tercih etmek çok önemli. Prima Bebek Bezi Premium Care ile bebeğinizin rahat etmesini sağlarken cildini de koruyabilirsiniz.