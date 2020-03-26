Ailelerin olmazsa olmazı... Üstelik bebek bakımında işiniz kolaylaşacak!

Sleepy Natural Külot Bez, 5 Numara Annelerin ve anne adayları için en önemli konulardan biri de bez seçimi. Her bebeğin kilosu, yaşı ve cildine göre de tercihler değişebiliyor. Sleepy Natural Külot Bez, pamuklu dokusu ve pratik kullanımıyla işinizi kolaylaştırabilir.