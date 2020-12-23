Ailece yatağa düştük!

SOSYAL MESAFE ŞART Fast Company adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan Bergstrom ünlülerin, sıradan kişilere kıyasla diğer insanlarla çok fazla etkileşimde bulunmalarının bunun en önemli sebebi olduğunu söyledi. Carl Bergstrom, "Ünlüler çok seyahat edip çok sayıda insanla bir araya geliyor. Covid 19'un ağ modellerine göre enfeksiyon yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor" dedi. Bu da salgının yayılmasını önlemek için yapılan "sosyal mesafenin korunması" konusundaki uyarıların haklılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.