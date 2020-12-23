Ailece yatağa düştük!

Ünlüler dünyasında koronavirüs salgınına yakalananlara bir yeni halka daha eklendi.
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SOSYAL MEDYADAN GELİŞMELERİ DUYURUYOR
Ünlü model, üç çocuğuyla birlikte covid 19 tedavisi görmeye başladı. Son durumlarını ise bu paylaşımıyla duyurdu.
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EN İYİ TEDAVİ
Moda dünyasının ünlülerinden Eva Herzigova ve ailesi de koronavirüse yakalanan ünlüler arasına katıldı. 47 yaşındaki Herzigova, çocuklarıyla birlikte çekilen bir pozunu paylaştı. Ünlü model "Aile kucaklaşması. En iyi tedavi çözümü" notuyla birlikte yaptığı paylaşımda durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu yasan Herzigova, kendilerie destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.
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NASIL HİSSETTİĞİNİ ANLATTI
Eva Herzigova, beş gün önce yaptığı paylaşımda da yeni belirtiler ortaya çıktıkça elinden geldiği kadar dinlendiğini belirtmişti. Ünlü model, her şeyin aşırı yorgunluk ve titreme nöbetleriyle başladığını anlatmıştı.
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ÇOK SAYIDA ÜNLÜ VİRÜSE YAKALANDI
Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin'de başlayan sonra da tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını alınan bütün önemlere rağmen hala kontrol altına alınamadı. Milyonlarca kişi evlerinden çıkmıyor, yüzbinlerce kişi de hastalığa yakalanıp tedavi görüyor, bazıları da hayatını yitiriyor. Bu karmaşa içinde çok dikkat çeken bir başka ayrıntı daha var: Gösteri dünyasından spor dünyasına kadar birçok tanınmış kişi de virüse yakalandı. Peki bunun nedeni ne?
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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ZİNCİRİN İLK HALKASI TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON
Gösteri dünyasının ünlüleri arasında ilk olarak Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüse yakalandıklarını açıkladılar. Bir film çekimi için Avustralya'da bulunan Hanks, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Hastaneden taburcu edilen çift, tedavinin devamını yine Avustralya'da kiraladıkları evde sürdürdü. Sonra da iyileşerek evlerine döndü.
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HOLLYWOOD'DAN KRALİYET AİLELERİNE
Hanks'in yanı sıra İdris Elba ve eşi, Olga Kurylenko, Placido Domingo da virüse yakalandığını açıklayan ünlüler arasında. Elba herhangi bir semptom göstermediğini açıkladı, Kurylenko ise artık tamamen iyileşti. Ardından da Avrupa'nın iki kraliyet ailesi üyesi Monako Prensi Albert ile İngiliz tahtının varisi Prens Charles yaptıkları resmi açıklamalarla virüse yakalandıklarını duyurdu.
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HER TÜR İMKANA RAĞMEN
Bütün bu olayların ardından da akıllara gelen soru şu: "Sağlıklı beslenme ve yaşam için her tür olanakları bulunan ünlüler neden virüse yakalanmayı engelleyemiyor?" İşte bu sorunun yanıtını Washington Üniversitesi'nde görev yapan evrimsel biyolog Carl Bergtrom verdi.
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SOSYAL MESAFE ŞART
Fast Company adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan Bergstrom ünlülerin, sıradan kişilere kıyasla diğer insanlarla çok fazla etkileşimde bulunmalarının bunun en önemli sebebi olduğunu söyledi. Carl Bergstrom, "Ünlüler çok seyahat edip çok sayıda insanla bir araya geliyor. Covid 19'un ağ modellerine göre enfeksiyon yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor" dedi. Bu da salgının yayılmasını önlemek için yapılan "sosyal mesafenin korunması" konusundaki uyarıların haklılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.