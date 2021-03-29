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Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 15:17 | 

Ailece doğum sevinci! Bebek suda doğdu

Ünlü şarkıcı üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Onun bu mutluluğunu ilk paylaşanlar eşi ve iki büyük çocuğu oldu.

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 Ünlü şarkıcı Hilary Duff, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2017 yılında Matthew Koma ile evlenen 33 yaşındaki Hilary Duff, , üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Şarkıcı suda doğum yöntemini seçti ve yeni bebeği de evde dünyaya geldi. 

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Duff, mutlu haberi de Instagram sayfasından duyurdu. Eşi ve iki büyük çocuğuyla doğumun gerçekleştiği havuzda verdiği pozu, kızının adını yazarak paylaştı Duff. Bu üçünü bebeğin 24 Mart'at dünyaya geldiği ve adının da Mae James Bair olduğu belirtildi.

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 Hilary Duff'ın bu paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajları yağdı. Takipçileri, yeni bebeğin dünyaya gelmesi nedeniyle ünlü çifte iyi dileklerini gönderdi. 

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Hilary Duff ile Matthew Koma, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliliğinden 2018 yılında Banks Violet adında bir kızları dünyaya geldi. Mae, çiftin ikinci bebeği. 

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Duff, ilk evliliğini ise 2010 ile 2016 arasında Mike Comrie ile yaptı. Bu evlilikten de Luca Cruz adında bir oğlu bulunuyor. Hilary Duff, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde de bebeğini emzirirken çekilen bir fotoğrafını da paylaştı. 

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