Ailece doğum sevinci! Bebek suda doğdu

Duff, ilk evliliğini ise 2010 ile 2016 arasında Mike Comrie ile yaptı. Bu evlilikten de Luca Cruz adında bir oğlu bulunuyor. Hilary Duff, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde de bebeğini emzirirken çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.