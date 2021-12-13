Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması şartı aranıyor.



