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Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 19:32 | 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı istihdam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın geçtiğimiz gün duyurduğu alım hakkında detaylar netlik kazandı. Söz konusu ilana başvuracak adayların, 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde puan alması bekleniyor. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatında; Bilgisayar Mühendisliği (15), Hukuk (15), Psikoloji (8), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (8), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (8), Sosyal Hizmet (8), Sosyoloji (8), İktisat (10), İşletme (8), Kamu Yönetimi (8), Uluslararası İlişkiler (8), Siyaset Bilimi (8), Maliye (5), İstatistik (4), İngilizce Öğretmenliği ile İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (4) mezunu aday istihdam edilecek.
2BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TAKVİMİ

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 16-30 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapılacak tamamlanacak.

İlanı ile diğer hususlara dair bilgiler, "www.aile.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

3BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması şartı aranıyor.

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