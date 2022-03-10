Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte belirlenen başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından başvuru şartları merak konusu oldu. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları hakkında en son gelişmeler...
KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.