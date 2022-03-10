Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte belirlenen başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından başvuru şartları merak konusu oldu. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları hakkında en son gelişmeler...