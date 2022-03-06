Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 1805 kişi istihdam edilecek

KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.



