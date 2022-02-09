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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? ASDEP sonuçlarında son durum

#ASDEP#ASDEP Sonuçları#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular ocak ayında alındı. Sonuçların açıklanmasının ardından sınava girecek olan adaylar belli olacak. Peki, ASDEP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır ASDEP sonuçlarında son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.

2/3AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3/3ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

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#ASDEP#ASDEP Sonuçları#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı