Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 985 personel atama sonucu açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama sonuç ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama tarihi için son dakika açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan duyuruda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara atamasının noter huzurunda gerçekleşeceği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek olan 985 personel ataması Bakanlığı sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 985 personel atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 985 personel atama sonuçları için geri sayım başladı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlarında Koruma ve Bakım altında bulunan 985 genç, noter huzurunda gerçekleştirilecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağını yazılı açıklamayla duyurdu. Atamalar bugün noter huzurunda tamamlanacak. Atama sonuçları, Bakanlığın internet sitesi https://www.aile.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
985 PERSONEL ALIMI ATAMALARI NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 genç, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık 2021 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.
2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor.
Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor.
Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56.726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandı.
985 PERSONEL ALIMI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Atamalar yapıldıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurular ekranı üzerinden sonuçlar açıklanacak.
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