AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: Aile ve gençlik bankası nedir, ne zaman kurulacak? Evlilik kredisi faiz oranı ve vadesi kaç olacak?

DESTEKLER HANGİ ALANDA OLACAK?

AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan ifadelere göre özellikle gençlere yönelik birçok destek verilecek. Ücretsiz internet, genç kart, vergi muafiyeti gibi imkanlar sağlanacak. İşte, detaylar;

“ Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız.

Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal

etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkânı getireceğiz. Ayrıca, üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkânı

sağlayacağız.”

“Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep

telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.”

“ Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden

yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz

evlilik kredisi vereceğiz. Böylece, genç çiftler evlilik hayatına başlarken

kimseye muhtaç olmadan yuvalarını kuracak, evliliğin ilk yıllarında finansal açıdan daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta

olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de

desteklenebilecektir”