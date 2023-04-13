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AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: Aile ve gençlik bankası nedir, ne zaman kurulacak? Evlilik kredisi faiz oranı ve vadesi kaç olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Aile Ve Gençlik Bankası Nedir#Aile Ve Gençlik Bankası Ne Zaman Kurulacak#Evlilik Kredisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:48

AK Parti Seçim Beyannamesi ile ilk kez gündeme gelen Aile ve Gençlik Bankası özellikle gençlere ve yeni evlenen çiftlere destek vermek amacıyla kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında eğitim, istihdam, evliliği desteklemek ve çocuk bakımına kadar birçok alanda yeni destekler verileceğini duyurdu. Bu desteklerin maddi kaynağı Aile ve Gençlik Bankası olacak. Aile ve Gençlik Bankası’nın gelirleri ise ülkenin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kurulacak bankaya ilişkin detayları açıkladı. Peki Aile ve Gençlik Bankası ne zaman kurulacak? Faizsiz evlilik kredisi şartları ve geri ödemesi nasıl olacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

1/4AİLE VE GENÇLİK BANKASI 2023: Aile ve gençlik bankası nedir, ne zaman kurulacak Evlilik kredisi faiz oranı ve vadesi kaç olacak



AK Parti Seçim Beyannamesi ile birlikte en çok merak edilen konu başlıkları Aile ve Gençlik Bankası ile birlikte evlilik kredisi oldu. Özellikle yeni dönemde üniversite öğrencilerine ücretsiz internet, vergiden muaf olacak bilgisayar ve telefon alımları ve Genç Kart uygulaması harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Aile ve Gençlik Bankası’nın kaynağı ve diğer detayları aktardı. Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi desteği sağlanacak. Yeni kurulacak banka ile çiftler desteklenirken çocukları eğitimi başta olmak üzere birçok alanda çeşitli hizmetler verilecek. Peki Aile ve Gençlik Bankası nedir? İşte, konuyla ilgili gelen açıklamalar…

2/4AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR?

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda ilk kez Aile ve Gençlik Bankası çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Aile ve Gençlik Bankası, gençlerin aile kurmasına teşvik etmek, eğitim ve istihdam ile birlikte çocuk bakımına kadar her alanda maddi katkı sağlamak amacıyla kurulacak.

Erdoğan açıklamasında “ Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'' dedi.

3/4FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE LİMİTİ

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI VE LİMİTİ

Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi desteği verilecek. Faizsiz kredi miktarı 150 bin lira olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “ Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleştirilen Kanal D-CNN ortak yayında detayları aktaran Erdoğan “ Yeni evlenen çiftlerimize evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Bu banka ile gençlerimizi destekleyeceğiz. Doğal gazın geliri ile destekleyeceğiz. Hibe ve teşvik programları ile yanlarında olacağız. Şartların zorluğu imkanların kıtlığı onları korkutmasın.” dedi.

4/4DESTEKLER HANGİ ALANDA OLACAK

DESTEKLER HANGİ ALANDA OLACAK?

AK Parti Seçim Beyannamesi’nde yer alan ifadelere göre özellikle gençlere yönelik birçok destek verilecek. Ücretsiz internet, genç kart, vergi muafiyeti gibi imkanlar sağlanacak. İşte, detaylar;

“ Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız.
Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal
etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkânı getireceğiz. Ayrıca, üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkânı
sağlayacağız.”

“Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep
telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.”

“ Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden
yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz
evlilik kredisi vereceğiz. Böylece, genç çiftler evlilik hayatına başlarken
kimseye muhtaç olmadan yuvalarını kuracak, evliliğin ilk yıllarında finansal açıdan daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta
olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de
desteklenebilecektir”

 

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