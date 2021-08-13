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Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 17:51 | 

Aile sözleri - Aile ile ilgili en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı sözler (2021)

Aile; ister çekirdek olsun ister geniş, birazdan paylaşacağımız en anlamlı aile sözlerinde de göreceğimiz gibi, bizi hayata bağlayan yegane önemli kavramlardandır. Bazen değerini göstermek yetmez, sözlere de ihtiyaç duyarız. İşte öyle zamanlarda size yardımcı olacak aile ile ilgili en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı sözlerini paylaşıyoruz.

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1

En değerli varlığınız ailenizle paylaşabileceğiniz güzel, anlamlı sözlerden bazıları...

2

Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir.

3

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Wilhelm Stekel

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4

İyi dostlarla ve iyi bir aile sofrasında asla yaşlanmazsınız. İtalyan Atasözü

5

Gerçek olan tek bir bağ bilirim. O da aile bağı. Geri kalanı sadece ayak bağı.

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6

Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğiniz tek şey ailenizdir.

7

İçinde saygı ve sevginin hakim olduğu ev, küçük de olsa hiç bir zaman dar gelmez.

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8

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına en iyi davrananlarınızda. Hz. Muhammed (sav.)

9

Seni bu hayatta, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur!

10

Ana kolları şefkatten yoğrulmuştur, çocuklar orada derin derin uyurlar. Victor Hugo

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11

Hiçbir insan, iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. Thomas Scott

12

Sevginin en güçlü halidir aile… Onlarsız bu dünyanın ne derdi çekilir ne de tasası…

13

Bir aileyi idare etmekle, bir ülkeyi idare etmek arasında çok fark yoktur. Montaigne

14

Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrümün en güzel çağı annen ve babanla olandır. Ataol Behramoğlu

15

Bütün mutlu aileler birbirine benzer; ama her mutsuz ailenin sadece kendine has bir hikayesi vardır. Susan Sarandon

16

Ana ve babaların çocuklarına bağışlayabilecekleri en güzel miras, günlük zamanlarından birkaç dakikadır. O. A. Batista

17

Bir insanın kaderini belirleyen en büyük etken ailedir…

18

Çocuğunun geleceği için elinden geleni yapan, onu her zaman seven ve kollayan en büyük güç ailedir…

19

Sevgi ve saygının öğretildiği ilk yerdir aile.Onların bize öğrettikleri sayesinde tüm ömrümüzü geçirir ve onlardan aldığımız tüm sevgiyi insanlığa dağıtırız.

20

Aile dendiği zaman aklınıza gelen ilk his huzur ve güven olur.Ancak onların size verebileceği karşılıksız sevgi ile canlanır ve hayatın tadını çıkarmaya başlarsınız.

21

Bir insan yaşamı boyunca yanında olacak, ona hiçbir zaman arkasını dönmeyecek ve her şartta ellerini sımsıkı tutabilecek insanlar ister. İşte bu insanlara da aile denir…

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