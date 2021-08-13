Aile sözleri - Aile ile ilgili en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı sözler (2021)
Aile; ister çekirdek olsun ister geniş, birazdan paylaşacağımız en anlamlı aile sözlerinde de göreceğimiz gibi, bizi hayata bağlayan yegane önemli kavramlardandır. Bazen değerini göstermek yetmez, sözlere de ihtiyaç duyarız. İşte öyle zamanlarda size yardımcı olacak aile ile ilgili en güzel resimli, kısa, uzun ve anlamlı sözlerini paylaşıyoruz.
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1
En değerli varlığınız ailenizle paylaşabileceğiniz güzel, anlamlı sözlerden bazıları...
2
Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir.
3
Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur. Wilhelm Stekel