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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 13:37,

Aile Hekimlikleri'nde Kovid sonrası dönemde ‘yeni normal’ nasıl olacak?

Aile Sağlığı Merkezleri'ne de Kovid sonrası ‘yeni normal’ kuralları geliyor. Hastalar tek tek ateşi ölçülerek içeri alınacak; enfeksiyon belirtisi olanlar için ayrı bir odada muayene yapılacak, bebeklerse her aşı sonrası sterilize edilen odalarda aşılanacak. Öte yandan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların büyükşehirlerden memleket ya da yazlıklarına gitmeye başlamasıyla; özellikle tatil beldelerindeki aile hekimlikleri için ek önlemlerin alınması gündemde.

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