Jolie'den beklenmedik karar

'Aile durumum izin vermedi.' Ünlü yıldız aldığı ilginç kararı böyle açıkladı.
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ANGELINA ŞAŞIRTTI
Adını gişe rekorları kıran filmlerin yıldızı olarak duyuran Angelina Jolie, 2010'ların başında farklı bir yola yönelip yönetmenlik yapmaya başlamıştı. Şimdi de nedenini ayrıntılarıyla açıklamasa da beklenmedik başka bir karar verdi.
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YÖNETMENLİK İMKANSIZ HALE GELDİ
Entertainment Weekly'ye konuşan 45 yaşındaki Angelina Jolie "değişen aile durumu nedeniyle yönetmenliğin kendisi için imkansız hale geldiğini açıkladı."
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DAHA KISA SÜRE ÇALIŞMA İSTEĞİ
Her ne kadar kendisi bu konuda çok ayrıntılı açıklama yapmasa da Angelina Jolie, altı çocuğuna daha fazla zaman ayırmak için birkaç yıl daha yönetmenlikten uzak duracağını söyledi. Jolie "Daha fazla evde kalabilmek için, daha kısa süreli işler yapmam gerekiyordu" diye konuştu.
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'YÖNETMENLİK HALA EN BÜYÜK TUTKUM'
Jolie, oyuncu olarak birkaç filmde yer alabileceğinin sinyallerini de verdi. Güzel yıldız, yönetmenliğin hala en büyük tutkusu olduğunu da dile getirdi.
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ARDI ARDINA FİLMLER YÖNETTİ
Angelina Jolie, yönetmenliğe 2011 yılında In The Land of Blood and Honey adlı filmle adım attı. onu 2014 tarihli Unbroken izledi. Ardından da 2015'te By the Sea ve 2017'de de First They Killed My Father adlı filmlere imza attı.
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ÇOCUKLAR İÇİN Mİ?
Her ne kadar şimdilik yönetmenlik yapmasının kendisi için imkansız hale geldiğini, onun yerine daha kısa süre çalışma gerektiren oyunculuğu tercih edeceğini söylemesinin ayrıntılı nedenlerini açıklamasa da Jolie'nin evinde daha fazla zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtmesi onun çocuklarına zaman ayırmak istediği yorumlarına yol açtı.
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VELAYET SAVAŞI
Angelina Jolie ile eski eşi Brad Pitt, boşanmanın ardından altı çocuklarının velayeti için uzun süren bir mücadeleye girişti. Pitt, çocuklarının velayetini yarı yarıya paylaşmak isterken Jolie ise altı çocuğunu velayetini tamamen kendisi almak istiyor.
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ALTI ÇOCUK ANNESİ
Bir zamanlar Brangelina adıyla anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. Çiftin 19 yaşında Maddox, 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara adında üç evlatlık çocuğu var. 14 yaşında Shiloh ve 12 yaşında Knox ve Vivienne adında ikizleri ise çiftin biyolojik çocukları.
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İLK GÖZ AĞRISI
Artık 19 yaşında genç bir delikanlı Maddox Jolie Pitt . Hatta yüksek öğrenim için evinden bile ayrıldı. Jolie en büyük oğlu olan Maddox'u 2004 yılında minik bir çocukken evlat edindi. Kamboçya'dan evlat edindiği Maddox, artık annesine iş konusunda da yardımcı oluyor.
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ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ
2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor. Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu.
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ETİYOPYALI ZAHARA
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş sıralamasında üçüncü, evlatlık edinilen ikinci çocuğu Zahara, Etiyopyalı. Jolie'nin 2005 yılında evlat edindiği Zahara Marley Jolie, hem öksüz hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı.
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MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR
ABD'de yayınlanan In Touch dergisine göre Zahara'nın Afrika'da yaşayan bir ailesi olduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.Zahara'nın ailesinin; minik kız evlatlık verildikten sonra da onu görmeyi ve iletişim halinde olmayı talep ettikleri öne sürülüyor. Ancak Zahara bugüne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiç karşılaşmadı. Zahara bugün 15 yaşında ve moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.
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VİETNAMLI PAX
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş olarak ikinci, evlatlık edinilme sırasıyla üçüncü çocuğu Pax Thien, Vietnamlı.Şu an 17 yaşında olan Pax Thien, aileye katıldığında takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bir yetimhaneye bırakılalı henüz bir hafta olmuştu Jolie onunla tanıştığında. Jolie ve sevgilisi Brad Pitt'in yetimhaneden aldığı çocuğa Pax Thien adı verildi. Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.
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Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.
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İLK BİYOLOJİK ÇOCUK
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle, 2006 yılında dünyaya geldi. Jolie, onu doğurmak için Namibya'yı tercih etti.Tüm dünya Shiloh'yu o kadar büyük bir merakla bekledi ki, hemen bir mumyası yapıldı. Minik Shiloh'nun ilk fotoğrafı için ünlü bir dergi grubu 4.1 milyon dolar ödedi.. Bu para yardım derneklerine bağışlandı.
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14 YAŞINA GELDİ
Bir dönem Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri ile birlikte en çok fotoğrafı çekilen ünlü unvanını bile ele geçirdi bir ara.Shiloh Jolie Pitt, bugün 14 yaşında. Erkek kardeşleri gibi giyinmesiyle dikkat çekiyor. Bu konu da bir dönem tartışmalara konu olmuştu.
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İKİZLER EN KÜÇÜKLER
Pitt ve Jolie'nin en küçük çocukları olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dünyaya geldi. Jolie bu kez onları dünyaya getirmek için annesinin köklerinin ait olduğu Fransa'yı seçti.
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TUHAF İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI
İkizlerin ilk fotoğrafları da 14 milyon dolara yine aynı dergi grubuna satıldı.İkizlerin sağlık durumu hakkında ilginç dedikodular da çıktı bir ara.Knox ve Vivienne'in down sendromlu olduğu ileri sürüldü. Ama bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı daha sonra ortaya çıktı İkizler de bugün 12 yaşına geldiler. Her ikisi de sık sık anneleriyle birlikte çıktıkları alışveriş turlarında görüntüleniyor.