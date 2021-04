Jolie'den beklenmedik karar

ARDI ARDINA FİLMLER YÖNETTİ Angelina Jolie, yönetmenliğe 2011 yılında In The Land of Blood and Honey adlı filmle adım attı. onu 2014 tarihli Unbroken izledi. Ardından da 2015'te By the Sea ve 2017'de de First They Killed My Father adlı filmlere imza attı.