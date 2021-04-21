Jolie'den beklenmedik karar

DAHA KISA SÜRE ÇALIŞMA İSTEĞİ Her ne kadar kendisi bu konuda çok ayrıntılı açıklama yapmasa da Angelina Jolie, altı çocuğuna daha fazla zaman ayırmak için birkaç yıl daha yönetmenlikten uzak duracağını söyledi. Jolie "Daha fazla evde kalabilmek için, daha kısa süreli işler yapmam gerekiyordu" diye konuştu.