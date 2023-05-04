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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ MAYIS 2023: Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek? İşte e-Devlet sorgulama ekranı..

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Programı Ödemeleri #Aile Destek Paketi Ödemeleri Ne Zaman Yatacak#Sosyal Yardım Paras
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:59

Aile Destek Paketi, Mayıs ayıyla beraber gündemde yer alan konulardan biri. Mayıs 2023 Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamaları ile takip ediliyor. Hak sahiplerine her ay ödenen sosyal yardım parası e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal Yardım Programları kapsamında yapılan Aile Destek Ödemeleri Temmuz ayına kadar devam edecek. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek, ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

1/4AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ MAYIS 2023: Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak Aile Destek Paketi ödemeleri hangi gün hesaplara geçecek İşte e-Devlet sorgulama ekranı..

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri için sorgulama işlemleri hız kazandı. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusı destek programı sona erecek. Peki Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri nasıl takip edilir, öğrenilir? İşte Mayıs ayı sosyal yardım parası ödeme bilgileri...

2/42023 MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN

2023 MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

3/4AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

4/4AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

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