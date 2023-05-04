Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri için sorgulama işlemleri hız kazandı. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusı destek programı sona erecek. Peki Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri nasıl takip edilir, öğrenilir? İşte Mayıs ayı sosyal yardım parası ödeme bilgileri...