Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Yardımı devam edecek mi? İşte son ödeme tarihi!

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek, soruları haziran ayının son haftasıyla gündeme geldi. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemelerinde sona yaklaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi. Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında sağlanıyor. Peki, aile destek programı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.