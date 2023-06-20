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Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Yardımı devam edecek mi? İşte son ödeme tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 01:03

Aile destek ödemesinin ne zaman biteceği, son gelişmeler ile takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hak sahiplerine verilen aile destek yardımı için Bakan Göktaş yaptığı açıklamada “Türkiye Aile Destek Programı’nda hanelerimize bu ay 4,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdik” dedi. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden ay gerçekleştirilerek tamamlanacak. Peki, Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Aile destek yardımı devam edecek mi? İşte, ayrıntılar.

1/4Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı 2023 Aile Destek Yardımı devam edecek mi İşte son ödeme tarihi

Aile Destek Programı uzatıldı mı, ne zaman bitecek, soruları haziran ayının son haftasıyla gündeme geldi. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemelerinde sona yaklaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi. Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında sağlanıyor. Peki, aile destek programı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

2/4AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

3/4HAZİRAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI

HAZİRAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nın bunun örneği olduğunu söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, “Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL’yi aştı” dedi.

4/4Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı 2023 Aile Destek Yardımı devam edecek mi İşte son ödeme tarihi

Türkiye Aile Destek Programı’ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık” diye konuştu.

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