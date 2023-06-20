Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Yardımı devam edecek mi? İşte son ödeme tarihi!

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.



Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.