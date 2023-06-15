AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI? 2023 Haziran ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak, süre uzatıldı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Ödemesi yattı mı, sorusunun cevabı, haziran ayı devam ederken gündeme geldi. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarıyla takip ediliyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına geçecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın ödenmeye başladığını duyurdu. Ancak aile destek yardımı ödeme tarihi için henüz bir açıklama gelmedi. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.