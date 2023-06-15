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AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI? 2023 Haziran ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak, süre uzatıldı mı? e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı

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#Aile Destek Ödemesi#Aile Destek Yardımı Yattı Mı#Aile Destek Programı Uzadı Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 22:52

Aile destek ödemesi sorgulama ekranı, ödenekten yararlanan hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Sosyal destek kapsamında sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım başlarken, yardım desteğinin uzatılıp uzatılmadığı da gündeme gelen bir diğer konu oldu. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. öte yandan 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak? Aile Destek Programı uzatıldı mı? İşte, ödeme tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/5AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI 2023 Haziran ayı aile destek yardımı ne zaman yatacak, süre uzatıldı mı e-Devlet aile destek ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Ödemesi yattı mı, sorusunun cevabı, haziran ayı devam ederken gündeme geldi. Her ay belirli tarihlerde ihtiyaç sahiplerine sağlanan aile destek programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarıyla takip ediliyor. Temmuz ayına kadar devam edecek Aile Destek Programı ödemeleri vatandaşların banka hesaplarına geçecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın ödenmeye başladığını duyurdu. Ancak aile destek yardımı ödeme tarihi için henüz bir açıklama gelmedi. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.

2/5HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

HAZİRAN 2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz ay ödemeler 15 Mayıs'ta hesaplara geçmeye başlamıştı. Buna göre Haziran ayı ödemelerinin de aynı dönemde yapılması bekleniyor.

3/5BAKAN ÖZDEMİRDEN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

BAKAN ÖZDEMİR'DEN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

Öte yandan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Ancak aile destek yardımı ödeme tarihi için bir açıklama gelmedi.

4/5AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Sisteme giriş sağlandıktan sonra ödemelerin yatırıldığı tarih ekrana yansıyor.

AİLE DESTEK YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

5/5AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

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