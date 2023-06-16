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Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:00

Aile destek ödeme tarihleri, Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle, vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Aile Destek Programı ne zaman ödenecek sorusuna yanıt, bakanlık nezdinde verildi. Hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından incelenerek ödenekten yararlanma hakkı kazananlar, aile destek ödemelerini Haziran ayı içerisinde alabilecekler. Ödeme tarihi hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, yardım miktarına da değindi. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı Bakan Göktaştan açıklama

Aile destek yardımı ödeme tarihi binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, Haziran ayı aile destek yardımı ödeme tarihini duyurdu. Başvurusu onaylananlar aile destek ödemelerini hesaplarından alabilecekler. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatırılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

2/4AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK

AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek verdiklerini ifade etti. Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

3/4Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, yattı mı Bakan Göktaştan açıklama

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve destek programının da bunun örneği olduğunu vurgulayan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.

4/4AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

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